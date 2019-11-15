23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-15T16:38:21+03:00

Стоимость этих комплексов составила более 198 миллионов рублей

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В 2019 году региональное министерство здравоохранения закупило 23 передвижных медицинских комплекса на сумму более 198 миллионов рублей.

- Изначально планировалось закупить 21 передвижной мобильный комплекс, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения. – Однако учитывая потребности населения, было принято решение закупить еще два комплекса.

Напомним, одним из приоритетных проектов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» можно считать федеральный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Среди прочего он включает в себя и развитие медицинской помощи в сельских населенных пунктах.

- Сейчас жителям отдаленных населенных пунктов медицинскую помощь будут оказывать по два мобильных комплекса в разных направлениях медицины: «Стоматология», «Детское здоровье», «Маммограф», «Флюорограф», «Сахарный диабет» и «Диагностика», - говорится в сообщении. – Также было закуплено 11 передвижных ФАПов. Кроме того, в этом году запланировано строительство семи модульных стационарных ФАПа. Два из них в настоящее время уже построены, оставшиеся пять находятся в завершающей стадии строительства.

Также, по данным регионального Минздрава, в рамках регионального проекта запланировано строительство и замена девяти фельдшерско-акушерских пунктов. Все они оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым.

ИСТОЧНИК KP.RU