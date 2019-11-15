2019-11-15T12:24:45+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо

Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
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13 ноября состоялась пресс-конференция чествования двукратного Чемпиона мира по боевому самбо кстовчанина Александра Нестерова, который стал первым на мировом чемпионате, проходившем с 8 по 10 ноября в Корее.

Поздравить спортсмена и тренерский коллектив пришел заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» по связям с общественностью, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он поздравил Чемпиона, вручил денежную премию, а также выразил благодарности тренерам Алексею Чугрееву, Ивану Фролову и Александру Комарову.

- «Кстово – город спорта», здесь выросла не одна плеяда прославленных чемпионов, и наши спортсмены продолжают это подтверждать - в очередной раз вы дали нам повод гордиться вами. Желаю не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым вершинам и ярким победам! - поздравил присутствующих депутат.

Слова поздравления чемпиону прозвучали также от главы города Кстово Михаила Гоголева и генерального директора Международной Олимпийской Академии Спорта Владимира Кузнецова, директора СШОР по самбо Александра Дунаева.

- Конечно же, самые сильные эмоции были в прошлом году, когда сбылась мечта всей жизни, цель была достигнута! А сейчас такое же счастье и еще понимание, того, что это не случайность, а закономерный результат. Спасибо за эту победу всей моей команде: тренерскому коллективу, спарринг-партнерам, друзьям, всем, кто помогал! - признался Александр Нестеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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