Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-14T18:20:38+03:00

Одной из ключевых функций должно стать обеспечение открытого и последовательного диалога общества и власти

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, избранный секретарем НРО «Единая Россия», выступил с докладом на конференции партии и обозначил основные направления работы регионального отделения на ближайшее время. По словам Глеба Никитина, одной из ключевых функций должно стать обеспечение открытого и последовательного диалога общества и власти.

- «Единая Россия», как скорая помощь, должна быть первой в каждой точке социального напряжения. Партия должна включаться в работу по большинству проблемных тем области – от медицины и образования до защиты объектов культурного наследия, от создания комфортной городской среды до борьбы с несанкционированными свалками, - отметил губернатор.

Глава региона также особо отметил роль первичных организаций партии, которых в Нижегородской области насчитывается около 2000.

- Вы ежедневно общаетесь с людьми, смотрите им в глаза. И если вы видите, что эффективные способы решения проблем есть, но они почему-то не внедряются, мы очень ждем от вас предложений. Убежден, что только открытый прямой контакт с людьми способен обеспечить нас действительно полной информацией, - обратился Глеб Никитин к руководителям первичных отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU