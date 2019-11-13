Нижегородская полиция ищет пропавшую 22 года назад Елену Каширову
Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 22 года назад Елены Ивановы Кашировой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ в среду, 13 нобря.
Согласно полученной информации, женщина исчезла после того, как вышла в магазин из общежития сельскохозяйственной академии в далеком 1997 году. По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», однако никаких следов Кашировой так и не нашли.
Приметы разыскиваемой: рост 168 сантиметров, плотное телосложение, короткие темные прямые волосы и светлые глаза. В день пропажи Елена Каширова была одета в черную кожаную куртку, черную норковую шапку и черные джинсы. С собой у нее были студенческая книжка, студенческий билет и золотая цепочка.
Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области
Отмечается, что на момент исчезновения Елене Кашировой было 17 лет, а сейчас – около 39.
Напомним, что 83-летняя Евгения Матвеичева была найдена в Нижнем Новгороде.
ИСТОЧНИК KP.RU