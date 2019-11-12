Предприниматели в моногородах получат 46 млн рублей на развитие соцпроектов

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-12T18:01:45+03:00

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Предприниматели в моногородах получат 46 миллионов рублей на развитие социальных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги форума «Мой бизнес».

По его словам, средства уже поступили в районы области. В текущий момент в Балахнинском, Выксунском, Городецком, Кулебакском и Павловском уже проводятся конкурсы, на которых отбираются проекты в сфере социального предпринимательства.

Евгений Люлин подчеркнул, что по итогам проведения таких конкурсов государственную поддержку получат несколько десятков социальных проектов, признанных лучшими. Субсидии позволят компенсировать часть затрат на открытие или развитие бизнеса.

- Развитие социального бизнеса в моногородах поможет не только решить конкретные общественные проблемы, но поспособствует созданию новых рабочих мест и откроет новые возможности для местных жителей, - сказал вице-губернатор.

Напомним, что из бюджета Нижегородской области будет выделено 96 миллионов рублей на софинансирование программ поддержки предпринимательства в муниципалитетах.

Как сообщалось ранее, форум «Мой бизнес» посетили более четырех тысяч нижегородцев. Главной темой мероприятия стало обсуждение возможностей для развития бизнеса в Нижегородской области. Перед предпринимателями выступили крупнейшие российские эксперты, которые рассказали, как сократить путь к успеху и избежать ошибок при реализации бизнес-проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU