2019-11-12T17:51:37+03:00
Общество

Глеб Никитин: «96 млн рублей выделят на районные программы поддержки предпринимательства»

В Нижегородской области появится порядка 500 новых рабочих мест
Валентин ШАРИКОВ
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Из бюджета Нижегородской области будет выделено 96 миллионов рублей на софинансирование программ поддержки предпринимательства в муниципалитетах. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин по итогам проведения форума «Мой бизнес».

По словам губернатора, поддержка предпринимательства в районах области имеет большое значение, так как развитие бизнеса в муниципалитетах насытит рынок местными товарами и услугами, создаст активную конкурентную среду и новые рабочие места.

- Софинансирование из областного бюджета местных программ предпринимательства позволит увеличить число получателей поддержки до более чем 300 малых и средних предприятий. Только благодаря этому в Нижегородской области появится до 500 новых рабочих мест, - сообщил Никитин.

Глава региона добавил, что в текущий момент среди районов области проводится конкурсный отбор, на котором они представляют свои программы поддержки бизнеса. Они могут включать различные инструменты поддержки, например, гранты на создание собственного дела, возмещение затрат на приобретение оборудования или погашение части процентной ставки по кредитам на инвестиционные проекты.

Напомним, что форум «Мой бизнес» посетили более четырех тысяч нижегородцев. Главной темой мероприятия стало обсуждение возможностей для развития бизнеса в Нижегородской области. Перед предпринимателями выступили крупнейшие российские эксперты, которые рассказали, как сократить путь к успеху и избежать ошибок при реализации бизнес-проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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