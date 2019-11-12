Более 4 тысяч нижегородцев посетили форум «Мой бизнес»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-12T17:40:49+03:00

На мероприятии обсудили возможности для развития бизнеса в регионе

Изменить размер текста: A A

Более четырех тысяч нижегородцев посетили форум «Мой бизнес». Об этом сообщают организаторы мероприятия – университет «Синергия».

Согласно сообщению, на форуме для предпринимателей выступили эксперты в области продвижения продуктов, HR-брендинга, личностного роста и других сферах.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на мероприятии рассказали, как правильно начинать и строить свой бизнес, о необходимых личностных качествах современного бизнесмена, а также о мерах государственной поддержки для бизнеса.

Никитин подчеркнул, что на форуме крупнейшие российские эксперты поделились советами, которые смогут помочь нижегородским предпринимателям уменьшить длину пути к успеху и минимизировать ошибки при реализации бизнес-проектов.

- Форум «Мой бизнес» стал крупнейшим событие года для нижегородских предпринимателей. Сегодня более четырех тысяч неординарных и творческих нижегородцев собрались в одном зале, и это является главным показателем востребованности бизнес-сообществом мероприятия такого формата, - сказал глава региона.

Вице-губернатор региона Евгений Люлин добавил, что форум «Мой бизнес» проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект позволил создать целостную систему господдержки для предпринимателей В Нижегородского области .

- С начала 2019 года около 200 нижегородских предпринимателей получили льготные займы и поручительства по кредитам. Были созданы новые бизнес-инкубаторы, проведены бесплатные обучающие тренинги и мероприятия, - уточнил Евгений Люлин.

ИСТОЧНИК KP.RU