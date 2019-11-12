Операторы «большой четверки» увеличили число РЭС в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-12T16:43:10+03:00

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Операторы «большой четверки» увеличили число радиоэлектронных средств (РЭС) в Нижегородской области на 11% за восемь месяцев текущего года. Об этом сообщает Роскомнадзор во вторник, 12 ноября.

Как говорится в сообщении, уже к сентябрю количество РЭС основных операторов сотовой связи возросло в регионедо 774,8 тысяч.

Самое большое количество радиоэлектронных средств сохраняется за ПАО «МегаФон» - 245 693.

- У ПАО «МТС» их 186 тысяч 607 у ПАО «ВымпелКом» - 166 тысяч 111, у ООО «Т2 Мобайл» - 176 тысяч 487. Самые большие темпы развития на сегодняшний день у ООО «Т2 Мобайл» - 19% и ПАО «ВымпелКом» - 13%. , - уточнили в ведомстве.

Рост числа РЭС происходит, в основном, за счет развития сетей четвертого поколения, благодаря которым передать данные и загрузить контент можно с максимальной скоростью.

В Роскомнадзоре добавили, что в течение восьми месяцев 2019 года в таком стандарте работали 306 тысяч 777 РЭС, а всего на территории России используется более 2 миллионов радиоэлектронных средств различных служб радиосвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU