Нижегородцы смогут бесплатно попасть в старейшую тюрьму города

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-12T15:01:40+03:00

Посетителям предлагается узнать историческое прошлое тюремного замка и о содержании в нем заключенных

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Регулярные экскурсии стали проводить в Нижегородском остроге, который включен в перечень объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Согласно полученной информации, увидеть убранство старейшей тюрьмы города можно совершенно бесплатно. Посетителям предлагается узнать историческое прошлое тюремного замка и о содержании, питании и наказаниях заключенных.

Сотрудники острога расскажут также мистические истории о призраках старой тюрьмы и покажут страшный подвал с карцерами.

- Экскурсии в Нижегородском остроге планируется сделать регулярными. Свободный доступ к памятнику культуры поможет дать ему новую жизнь, - уверены в агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Отмечается, что первая экскурсия в объекте ОКН состоялась 9 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU