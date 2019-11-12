Нижегородцы смогут бесплатно попасть в старейшую тюрьму города
Регулярные экскурсии стали проводить в Нижегородском остроге, который включен в перечень объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Согласно полученной информации, увидеть убранство старейшей тюрьмы города можно совершенно бесплатно. Посетителям предлагается узнать историческое прошлое тюремного замка и о содержании, питании и наказаниях заключенных.
Сотрудники острога расскажут также мистические истории о призраках старой тюрьмы и покажут страшный подвал с карцерами.
- Экскурсии в Нижегородском остроге планируется сделать регулярными. Свободный доступ к памятнику культуры поможет дать ему новую жизнь, - уверены в агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры.
Отмечается, что первая экскурсия в объекте ОКН состоялась 9 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU