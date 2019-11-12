2019-11-12T14:45:11+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года может пройти в Нижнем Новгороде

Россия еще ни разу не принимала у себя европейское первенство
Валентин ШАРИКОВ
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Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года может пройти в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию члена бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексея Власенко.

По его словам, чемпионат, который проводится два раза в год, Россия еще ни разу не принимала. Предполагается, что соревнования пойдут в Казани. А в случае, если город не подтвердит свое намерение о проведении турнира – он состоится в Нижнем Новгороде.

Власенко добавил, что чемпионат Европы по водным видам спорта 2020 года проведут в Будапеште (Венгрия), в 2022 года - в Риме (Италия).

Ранее «Комсомолка» сообщала, что первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу прошел в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года.

Нижний Новгород также принял несколько матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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