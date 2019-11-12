Нижегородка убила мужчину, который ударил ее за оскорбление сожительницы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-12T14:26:22+03:00

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Жительница Советского района Нижнего Новгорода ответит перед судом по уголовной статье «убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области во вторник, 12 ноября.

По сообщению следователей, преступление было совершено вечером 19 декабря 2018 года в квартире на улице Чукотской, в доме обвиняемой. Потерпевший ударил ее за то, что она плохо выразилась о его бывшей сожительнице. После этого возмущенная женщина ударила обидчика молотком по голове. От полученной травмы второй участник конфликта скончался. Свою вину в содеянном нижегородка признала только частично.

Супруг убийцы попытался скрыть следы преступления. Для этого он расчленил тела погибшего, разложил останки по пакетам и выбросил в реку. Совершать эти действия ему помогал знакомый.

- Гражданам, скрывшим тело погибшего, было предъявлено обвинение в совершении заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления Уголовное дело уже рассматривается в суде, - уточнили в следкоме.

Части убитого были найдены в Волге (в Кстовском районе) лишь 25 апреля текущего года, а его личность смогли установить после проведения генетической экспертизы.

Напомним, что нижегородец убил свою бывшую жену в день развода.

ИСТОЧНИК KP.RU