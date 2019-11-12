2019-11-12T13:17:46+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» встретится с чешским «Нимбурком» 13 ноября

Матч в рамках пятого тура Лиги Чемпионов пройдет в КРК «Нагорный»
Валентин ШАРИКОВ
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Матч состоится 13 ноябряМатч состоится 13 ноябряФото: БК Нижний Новгород
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» встретится с чешским «Нимбурком» в рамках пятого тура Лиги Чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба во вторник, 12 ноября.

Как говорится в сообщении, матч в рамках пятого тура Лиги Чемпионов пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде в 18 часов 45 минут в среду, 13 ноября.

Известно, что в розыгрыше Лиги БК «НН» делит с чехами вторую строчку в турнирной таблице.

- «Нимбурк» является многократным чемпион Чехии и уже 16 лет завоевывает золотые медали национального первенства. В прошлом сезоне они так же, как и «Нижний Новгород», выступали в Лиге Чемпионов, однако закончили турнир еще на групповой стадии, - рассказали в пресс-службе БК «НН».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября в выездном матче. Игра завершилась со счетом 89:85 в пользу хозяев паркета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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