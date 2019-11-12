Последний участок дороги в Арзамасском районе принят после ремонта

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-12T12:45:31+03:00

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Участок дороги Кирилловка – Успенское 1-е – Медынцево в Арзамасском районе был принят после ремонта специалистами ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» (ГУАД). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области во вторник, 12 ноября.

Согласно полученной информации, ранее на этой дороге присутствовали ямы и колеии, а обочины были занижены относительно проезжей части, представляя опасность для участников дорожного движения. Устройство основания нового дорожного полотна было выполнено по новейшим технологиям - методом холодного ресайклинга, с применением регенератора смесителя, добавлением минеральных добавок и битумной эмульсии. Его толщина составила 15-25 сантиметров.

- До ремонта об этой дороге жители отзывались как о «существующей только на бумаге», - уточнили в пресс-службе.

Известно, что ремонтные дороги на участке дороги в Арзамасском районе осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В него включены еще три дороги регионального и одна местного значения.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, региональное правительство уделяет особое внимание местным дорогам. В частности, разрабатывается программа по участию областного бюджета в ремонте таких проезжих частей по аналогии с программой поддержки местных инициатив, которая предполагает голосование жителей за включение того или иного объекта в план ремонта.

- Среди жалоб на дороги, традиционных для России в целом, уже появляются и положительных отзывы. Но, конечно, еще многое предстоит сделать, - отметил глава региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU