Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-12T12:09:17+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков автомобиля скорой помощи в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 12 ноября.

Как говорится в сообщении, похищенное транспортное средство было замечено росгвардейцами на трассе. Однако водитель никак не реагировал на требования об остановке, а только увеличил скорость и попытался скрыться. Создав аварийную ситуацию на дороге, он чуть не сбил пешеходов.

Чтобы остановить злоумышленников, сотрудникам правоохранительных органов пришлось обстрелять колеса автомобиля.

- Двое ранее судимых за угон граждан были задержаны и переданы в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия, - подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что гонщик иномарки застрял в сугробе и был пойман полицией в Нижнем Новгороде. Злоумышленник был заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU