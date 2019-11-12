Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове
Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков автомобиля скорой помощи в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 12 ноября.
Как говорится в сообщении, похищенное транспортное средство было замечено росгвардейцами на трассе. Однако водитель никак не реагировал на требования об остановке, а только увеличил скорость и попытался скрыться. Создав аварийную ситуацию на дороге, он чуть не сбил пешеходов.
Чтобы остановить злоумышленников, сотрудникам правоохранительных органов пришлось обстрелять колеса автомобиля.
- Двое ранее судимых за угон граждан были задержаны и переданы в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия, - подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что гонщик иномарки застрял в сугробе и был пойман полицией в Нижнем Новгороде. Злоумышленник был заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU