2019-11-12T11:39:43+03:00
Происшествия

Уволены нижегородские полицейские, обвиняемые в превышении полномочий

Сотрудники правоохранительных органов применили насилие при содержании предполагаемого преступника
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обвиняемые в превышении должностных полномочий полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров были уволены со службы. Об этом сообщает в группе в социальной сети МРОО «Комитет против пыток».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что данное происшествие случилось 12 сентября 2019 года в В Нижегородском районе Нижнего Новгорода.В здании «Нижполиграфа» потерпевшего Игоря Крайнова задержали и избили несколько сотрудников полиции. Мужчине также подбросили в карман сверток с наркотическим веществом.

Известно, что все произошедшее оказалось записано на камеру наблюдения, установленную в здании "Нижполиграфа".

По данному факту СУ СКР по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

- Подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове
Водитель ВАЗа погиб после столкновения с деревом в Кулебаках
Похититель пожарных рукавов задержан в Нижнем Новгороде
Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта
Нижегородец убил свою бывшую жену в день развода
Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района
Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства
Пешеходный переход появится в Щербинках
Круговое движение вводится на площади Буревестника
Двое нижегородцев украли на заводе запчасти на 260 тысяч рублей
Комплекс завода Курбатова может быть изъят у собственника
Более 6 тысяч нижегородцев остались без тепла 11 ноября
В Дзержинске ликвидируют свалку объемом более 1,3 тысячи кубометров
Еще 93 незаконные рекламные конструкции убрали в Нижнем Новгороде
Саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов
Злостный неплательщик алиментов предстанет перед судом в Заволжье
Подпольное казино обнаружили в караоке-баре в Сормовском районе
Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода
Два телефонных мошенника выманили у нижегородцев 919 тысяч рублей
Два катка за 55,8 млн рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород»
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 11-15 ноября
БК «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября
Тело мужчины обнаружено на стреле автокрана в Дзержинске
Первый каток открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородские лесные пожарные получили новую технику
Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей