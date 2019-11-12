Уволены нижегородские полицейские, обвиняемые в превышении полномочий

СЕГОДНЯ 11:04 2019-11-12T11:39:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Обвиняемые в превышении должностных полномочий полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров были уволены со службы. Об этом сообщает в группе в социальной сети МРОО «Комитет против пыток».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что данное происшествие случилось 12 сентября 2019 года в В Нижегородском районе Нижнего Новгорода.В здании «Нижполиграфа» потерпевшего Игоря Крайнова задержали и избили несколько сотрудников полиции. Мужчине также подбросили в карман сверток с наркотическим веществом.

Известно, что все произошедшее оказалось записано на камеру наблюдения, установленную в здании "Нижполиграфа".

По данному факту СУ СКР по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

- Подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU