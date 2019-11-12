2019-11-12T10:44:54+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа погиб после столкновения с деревом в Кулебаках

Молодой человек не справился с управлением
Валентин ШАРИКОВ
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Смертельная авария произошла в городе Кулебаки Нижегородской области 11 ноября. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось в четыре часа утра возле дома №59 на улице Серова. Двадцатилетний водитель ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель отечественного автомобиля. Пострадал и его несовершеннолетний пассажир – был госпитализирован юноша 2002 года рождения. Травмы получил также находящийся в данном автомобиле молодой человек 2000 года рождения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пьяный водитель "Лады" с двухнедельным стажем устроил массовое ДТП в Кстовском районе Нижегородской области.В результате пострадали пассажиры отечественной легковушки, которая от удара превратилась в гору металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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