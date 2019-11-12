2019-11-12T10:21:48+03:00
Происшествия

Нижегородец убил свою бывшую жену в день развода

Мужчина задушил жертву, положил ее тело в деревянный ящик и вынес в подъезд
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Сормовского района, убивший свою бывшую жену прямо в день их развода, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По информации следователей, преступлению предшествовало несколько событий. Супруги уже длительное время не жили вместе и готовились к бракоразводному процессу. В октябре 2018 года 37-летний мужчина решил отомстить 38-летней женщине и выложил в интернет ее переписку с другим мужчиной. А друзьям и близким рассказал, что она больна серьезным заболеванием, которое представляет опасность для общества.

В то же время нижегородец решил перейти к более конкретным действиям и, срезав петли дверей квартиры своей бывшей на улице Героев Космоса, учинил в ее жилище разгром.

- Он повредил имущество потерпевшей, причинив ей значительный ущерб, - отметили в следкоме.

В день самого развода, 7 февраля 2019 года, должен был состояться их развод. Потерпевшая пришла в квартиру к бывшему мужу для того, чтобы выяснить некоторые бытовые вопросы, но между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина задушил нижегородку. Тело преступник упаковал в деревянный ящик и вынес в подъезд, чтобы сокрыть преступление.

В настоящее время в отношении убийцы возбуждено несколько уголовных дел по статьям «убийство», «нарушение неприкосновенности частной жизни», «клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих», «умышленное повреждении имущества» и «незаконное проникновение в жилище».

Напомним, что нижегородка была осуждена за убийство зверски избивавшего ее сожителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове
Уволены нижегородские полицейские, обвиняемые в превышении полномочий
Водитель ВАЗа погиб после столкновения с деревом в Кулебаках
Похититель пожарных рукавов задержан в Нижнем Новгороде
Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта
Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района
Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства
Пешеходный переход появится в Щербинках
Круговое движение вводится на площади Буревестника
Двое нижегородцев украли на заводе запчасти на 260 тысяч рублей
Комплекс завода Курбатова может быть изъят у собственника
Более 6 тысяч нижегородцев остались без тепла 11 ноября
В Дзержинске ликвидируют свалку объемом более 1,3 тысячи кубометров
Еще 93 незаконные рекламные конструкции убрали в Нижнем Новгороде
Саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов
Злостный неплательщик алиментов предстанет перед судом в Заволжье
Подпольное казино обнаружили в караоке-баре в Сормовском районе
Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода
Два телефонных мошенника выманили у нижегородцев 919 тысяч рублей
Два катка за 55,8 млн рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород»
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 11-15 ноября
БК «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября
Тело мужчины обнаружено на стреле автокрана в Дзержинске
Первый каток открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородские лесные пожарные получили новую технику
Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей