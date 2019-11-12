Нижегородец убил свою бывшую жену в день развода

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-12T10:21:48+03:00

Мужчина задушил жертву, положил ее тело в деревянный ящик и вынес в подъезд

Изменить размер текста: A A

Житель Сормовского района, убивший свою бывшую жену прямо в день их развода, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По информации следователей, преступлению предшествовало несколько событий. Супруги уже длительное время не жили вместе и готовились к бракоразводному процессу. В октябре 2018 года 37-летний мужчина решил отомстить 38-летней женщине и выложил в интернет ее переписку с другим мужчиной. А друзьям и близким рассказал, что она больна серьезным заболеванием, которое представляет опасность для общества.

В то же время нижегородец решил перейти к более конкретным действиям и, срезав петли дверей квартиры своей бывшей на улице Героев Космоса, учинил в ее жилище разгром.

- Он повредил имущество потерпевшей, причинив ей значительный ущерб, - отметили в следкоме.

В день самого развода, 7 февраля 2019 года, должен был состояться их развод. Потерпевшая пришла в квартиру к бывшему мужу для того, чтобы выяснить некоторые бытовые вопросы, но между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина задушил нижегородку. Тело преступник упаковал в деревянный ящик и вынес в подъезд, чтобы сокрыть преступление.

В настоящее время в отношении убийцы возбуждено несколько уголовных дел по статьям «убийство», «нарушение неприкосновенности частной жизни», «клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющем опасность для окружающих», «умышленное повреждении имущества» и «незаконное проникновение в жилище».

Напомним, что нижегородка была осуждена за убийство зверски избивавшего ее сожителя.

ИСТОЧНИК KP.RU