Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-11T17:59:23+03:00

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Новый корпус Выездновской средней школы открыли в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Согласно полученной информации, строительство корпуса, который рассчитан на 275 учеников начальных классов, начали в прошлом году. Сейчас же все работы завершены, а все необходимые разрешительные документы - получены. Для новой части школы было закуплено и установлено новое оборудование, а также организована игровая зона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание новых мест в школах является одним из важнейших направлений национального проекта «Образование». Разгрузка уже существующих зданий школ помогает серьезно изменить поход к образовательному процессу в регионе, создавая новые современные условия для получения знаний.

- Новый корпус школы - это зримый результат реализации национальных проектов, - уверен Никитин.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, Выездновская средняя школа может стать показательной на территории всей Нижегородской области, так как теперь оборудована по последнему слову техники.

Депутат Государственной Думы Денис Москвин сообщил, что образовательное учреждение важно не только для поселка Выездное, но и для всего Арзамасского района.

- Несмотря на определённые сложности, нам удалось на федеральном уровне добиться выделения более 250 миллионов рублей на эту школу, - поделился Москвин.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» был открыта школа в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU