2019-11-11T17:59:23+03:00
Общество

Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района

В нем разместят учеников начальной школы
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости»Фото: Александр Воложанин, газета «Нижегородские новости»
Изменить размер текста:

Новый корпус Выездновской средней школы открыли в рабочем поселке Выездное Арзамасского района. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Согласно полученной информации, строительство корпуса, который рассчитан на 275 учеников начальных классов, начали в прошлом году. Сейчас же все работы завершены, а все необходимые разрешительные документы - получены. Для новой части школы было закуплено и установлено новое оборудование, а также организована игровая зона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что создание новых мест в школах является одним из важнейших направлений национального проекта «Образование». Разгрузка уже существующих зданий школ помогает серьезно изменить поход к образовательному процессу в регионе, создавая новые современные условия для получения знаний.

- Новый корпус школы - это зримый результат реализации национальных проектов, - уверен Никитин.

По словам заместителя губернатора Андрея Гнеушева, Выездновская средняя школа может стать показательной на территории всей Нижегородской области, так как теперь оборудована по последнему слову техники.

Депутат Государственной Думы Денис Москвин сообщил, что образовательное учреждение важно не только для поселка Выездное, но и для всего Арзамасского района.

- Несмотря на определённые сложности, нам удалось на федеральном уровне добиться выделения более 250 миллионов рублей на эту школу, - поделился Москвин.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование» был открыта школа в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства
Пешеходный переход появится в Щербинках
Круговое движение вводится на площади Буревестника
Двое нижегородцев украли на заводе запчасти на 260 тысяч рублей
Комплекс завода Курбатова может быть изъят у собственника
Более 6 тысяч нижегородцев остались без тепла 11 ноября
В Дзержинске ликвидируют свалку объемом более 1,3 тысячи кубометров
Еще 93 незаконные рекламные конструкции убрали в Нижнем Новгороде
Саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов
Злостный неплательщик алиментов предстанет перед судом в Заволжье
Подпольное казино обнаружили в караоке-баре в Сормовском районе
Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода
Два телефонных мошенника выманили у нижегородцев 919 тысяч рублей
Два катка за 55,8 млн рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород»
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 11-15 ноября
БК «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября
Тело мужчины обнаружено на стреле автокрана в Дзержинске
Первый каток открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородские лесные пожарные получили новую технику
Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей