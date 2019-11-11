Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства
Три года будет действовать гарантия на благоустройство сквера на Черном пруду. Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода в понедельник, 11 ноября.
Как говорится в сообщении, на территории сквера были отремонтированы брусчатка, выполнено озеленение, появились детский уголок с качелями, световая инсталляцию. Старый забор заменила на 120-метровая скамья, расположенная по всему периметру зоны отдыха.
Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
Кроме того, на Черном пруду установили специальную урну и контейнер с гигиеническими дог-пакетами для владельцев собак.
Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
По словам первого заместителя главы Нижегородского района Ильи Лагутина, подрядчик выполнил все работы в срок и обеспечит гарантию на них длительностью в три года.
В Управлении подчеркнули также, что благоустройство сквера на Черном пруду было проведено по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФГКС) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, что благоустройство сквера имени Жукова было завершено в Нижнем Новгороде в рамках программы ФГКС.
ИСТОЧНИК KP.RU