Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-11T18:14:53+03:00

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Три года будет действовать гарантия на благоустройство сквера на Черном пруду. Об этом сообщили в управлении по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода в понедельник, 11 ноября.

Как говорится в сообщении, на территории сквера были отремонтированы брусчатка, выполнено озеленение, появились детский уголок с качелями, световая инсталляцию. Старый забор заменила на 120-метровая скамья, расположенная по всему периметру зоны отдыха.

Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Кроме того, на Черном пруду установили специальную урну и контейнер с гигиеническими дог-пакетами для владельцев собак.

Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

По словам первого заместителя главы Нижегородского района Ильи Лагутина, подрядчик выполнил все работы в срок и обеспечит гарантию на них длительностью в три года.

В Управлении подчеркнули также, что благоустройство сквера на Черном пруду было проведено по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФГКС) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что благоустройство сквера имени Жукова было завершено в Нижнем Новгороде в рамках программы ФГКС.

ИСТОЧНИК KP.RU