Пешеходный переход появится в Щербинках

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-11T17:28:29+03:00

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Департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода было принято решение организовать новый пешеходный переход рядом с автостанцией Щербинки в Приокском районе. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» (ЦОДД) в понедельник, 11 ноября.

Как говорится в сообщении, соответствующее решение было принято администрацией в связи необходимостью реконструкции светофорного объекта.

- Департаментом транспорта администрации Нижнего Новгорода принято решение о реконструкции светофорного объекта «Автостанция Щербинки» и организации пешеходного перехода по адресу проспект Гагарина, дом №232, - проинформировали в Центре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что для обеспечения безопасности дорожного движения и визуального ориентирования на дороге в районе площади Буревестника в Сормовском районе Нижнего Новгорода вводится круговое одностороннее движение.

ИСТОЧНИК KP.RU