Круговое движение вводится на площади Буревестника

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-11T17:29:41+03:00

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Круговое и одностороннее движение вводится на площади площади Буревестника в Сормовском районе областного центра. Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» (ЦОДД) в понедельник, 11 ноября.

Согласно опубликованной информации, соответствующее решение было принято департаментом транспорта городской администрации для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и визуального ориентирование на дороге.

В департаменте транспорта просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать установленным дорожным знакам.

Как сообщалось ранее, 5 ноября в Нижнем Новгороде был сокращен трамвайный маршрут №11, который следует от остановки «Благовещенская площадь» до остановочного пункта «Черный пруд». Изменения связаны с сезонным низким пассажиропотоком. Его работа будет возобновлена только 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU