Двое нижегородцев украли на заводе запчасти на 260 тысяч рублей
Двое жителей Нижнего Новгорода были осуждены Автозаводским районным судом на два года условно по уголовной статье «кража». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.
По сообщению ведомства, с января по апрель текущего года сторонние работники похитили из закрытого склада одного из заводов более 200 штук главного цилиндра сцепления, свыше 100 комплектов запорных устройств для автомобилей и другие автозапчасти. Предприятию был нанесен ущерб в размере 260 тысяч рублей.
Похитители были задержаны 11 апреля во время попытки совершения очередной кражи на заводе.
- По приговору суда с них солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу завода было взыскано почти 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу, - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов.
ИСТОЧНИК KP.RU