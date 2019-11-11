Двое нижегородцев украли на заводе запчасти на 260 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-11T14:53:14+03:00

Похитители были задержаны во время попытки совершения очередной кражи

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Двое жителей Нижнего Новгорода были осуждены Автозаводским районным судом на два года условно по уголовной статье «кража». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

По сообщению ведомства, с января по апрель текущего года сторонние работники похитили из закрытого склада одного из заводов более 200 штук главного цилиндра сцепления, свыше 100 комплектов запорных устройств для автомобилей и другие автозапчасти. Предприятию был нанесен ущерб в размере 260 тысяч рублей.

Похитители были задержаны 11 апреля во время попытки совершения очередной кражи на заводе.

- По приговору суда с них солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу завода было взыскано почти 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу, - добавили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU