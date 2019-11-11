2019-11-11T14:01:23+03:00
Общество

Комплекс завода Курбатова может быть изъят у собственника

Рядом с цехами объекта ОКН и в них самих скоплен бытовой и производственный мусор
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиФото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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Бывший завод И.С. Колчина - У.С. Курбатова может быть изъят у собственника, который нарушает правила эксплуатации объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Как говорится в сообщении, в ходе выездной проверки региональным министерством имущественных и земельных отношений был установлено, что рядом с цехами и в них самих скоплен бытовой мусор, остатки различных конструкций и емкости из-под используемых в автомастерских химических веществ. Состояние же самих зданий и коммуникаций заводских корпусов оценивается как неудовлетворительное.

Также было отмечено, что завод, расположенный в доме №9 по улице Красная Слобода, может стать привлекательным для туристов местом – его корпуса расположены возле кремля, а на их первых этажах уже давно и успешно функционируют несколько ресторанов.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов сообщил, что изначально будут проведены все возможные действия, которые смогли бы подвигнуть собственника завода на приведения в порядок территории и по надлежащему содержанию зданий завода.

- В противном случае министерство будет инициировать процесс расторжения договора аренды на земельный участок и изъятия объектов культурного наследия, которые содержатся в ненадлежащем состоянии, - добавил Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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