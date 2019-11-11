Более 6 тысяч нижегородцев остались без тепла 11 ноября
Более шести тысяч жителей Автозаводского района остались без тепла в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно опубликованной информации, из-за аварии возле №15 «Б» в шестом микрорайное была отключена подача теплоснабжения в 22 многоквартирных жилых зданиях. Социальные объекты (школы, больницы и пр.) в зону отключения не попали.
- Теплоноситель из системы отопления не сливался, - говорится в сообщении.
Как стало известно, в текущий момент АО «Теплосети» ведет ремонтно-восстановительные работы. Ожидается, что подача тепла возобновиться уже сегодня, к 21 часу.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что температура воздуха в Нижнем Новгороде составит +4..+5 днем в понедельник, 11 ноября.
Напомним также, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 23 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU