Более 6 тысяч нижегородцев остались без тепла 11 ноября

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-11T13:38:15+03:00

Социальные объекты в зону отключения не попали

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Более шести тысяч жителей Автозаводского района остались без тепла в понедельник, 11 ноября. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, из-за аварии возле №15 «Б» в шестом микрорайное была отключена подача теплоснабжения в 22 многоквартирных жилых зданиях. Социальные объекты (школы, больницы и пр.) в зону отключения не попали.

- Теплоноситель из системы отопления не сливался, - говорится в сообщении.

Как стало известно, в текущий момент АО «Теплосети» ведет ремонтно-восстановительные работы. Ожидается, что подача тепла возобновиться уже сегодня, к 21 часу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что температура воздуха в Нижнем Новгороде составит +4..+5 днем в понедельник, 11 ноября.

Напомним также, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU