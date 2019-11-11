В Дзержинске ликвидируют свалку объемом более 1,3 тысячи кубометров

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-11T14:03:23+03:00

Проезд к убранной от мусора территории будет прегражден во избежание образования новой свалки

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Несанкционированную свалку, объем которой превышает 1,3 тысячи кубических метров, ликвидируют в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Согласно полученной информации, этот мусор стал скапливаться в лесополосе промышленной зоны города еще несколько лет назад. Свалка была первой в очереди из 16 объектов Дзержинска, на ликвидацию которых по поручению главы региона Глеба Никитина из областного бюджета были дополнительно выделены субсидии в размере 9,5 миллиона рублей.

По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Дзержинска Александра Иванова, три таких несанкционированных свалки были убраны силами города, а на очищение от мусора остальных территорий у муниципалитета просто не хватило денежных средств.

- Проезд к местам, где были свалки, мы будем преграждать и перекапывать, чтобы они не появлялись снова, - подчеркнул Александр Иванов.

Как отметил проверивший ход работ по ликвидации объекта министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров, значительная часть свалок, которые хотят ликвидировать муниципалитеты за счет субсидий является смешанными и состоят не только из твердых коммунальных отходов, но и строительных.

- По действующему постановлению правительства Нижегородской области можно получить субсидию только на ликвидацию свалки твердых коммунальных отходов. Поэтому по просьбе муниципалитетов мы приняли решение внести соответствующие изменения, чтобы убрать как можно больше свалок до того, как окончательно выпадет снег, - рассказал министр.

Денис Егоров напомнил также, что подобная работа способствует достижению целевых показателей национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU