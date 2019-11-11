СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-11T12:25:16+03:00

Только 27 из них демонтировали собственники

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Еще 93 незаконные рекламные конструкции убрали в Нижнем Новгороде за прошедшую неделю. Об этом сообщает МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (ГЦГиА) в понедельник, 11 ноября.

Как говорится в сообщении, только 27 из них демонтировали собственники, а остальные 66 – сотрудники ГЦГиА.

- Материалы в отношении несогласованных информационных конструкций переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к ответственности, - подчеркнули в центре градостроительства и архитектуры.

Отмечается, что согласно кодексу об административных правонарушениях за размещение незаконной рекламы юридические лица будут наказаны штрафами в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. А забрать свои конструкции они смогут только после того, как компенсируют стоимость их демонтажа.

Ранее сообщалось, что в первые дни ноября 2019 года в Нижнем Новгороде было демонтировано более 110 незаконных рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU