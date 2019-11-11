Саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-11T11:57:10+03:00

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Житель города Саров был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за принуждение к взятию кредитов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Согласно полученной информации, в 2012 году пять сговорившихся саровчан заставляли своих знакомых, которые ведут асоциальный образ жизни, брать кредиты на приобретение различных технических приборов. Однако технику семь потерпевших не получили, а их избили.

- Ни денежных средств, ни приобретаемой продукции магазина потерпевшие не получали. Кроме того, к двум жителям применили насилие, - уточнили в прокуратуре.

Преступники же получили порядка 700 тысяч рублей. Четверо из них были ранее осуждены, в отношении пятого было возбуждено отдельное производство по уголовному делу по нескольким частям статьи «вымогательство» и части статьи «мошенничество».

Напомним, что два телефонных мошенника выманили у нижегородцев 919 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU