2019-11-11T11:43:05+03:00
Происшествия

Злостный неплательщик алиментов предстанет перед судом в Заволжье

Мужчина задолжал своему семилетнему сыну 527 тысяч рублей выплат
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

34-летний житель Заволжья предстанет перед судом за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Как говорится в сообщении, с февраля 2015 года по сентябрь 2019 года ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей мужчина не исправился, так и не стал выплачивать алименты своему семилетнему сыну. Размер его долга на текущий момент составляет 527 тысяч рублей.

- В течение длительного времени гражданин не работал и мер к трудоустройству не принимал, денежных средств на содержание ребенка не предоставлял, - уточнили в надзорном ведомстве.

Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей». Его рассмотрит городской суд.

Ранее сообщалось, что суд взыскал почти пять миллионов рублей с неплательщика алиментов в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое нижегородцев украли на заводе запчасти на 260 тысяч рублей
Комплекс завода Курбатова может быть изъят у собственника
Более 6 тысяч нижегородцев остались без тепла 11 ноября
В Дзержинске ликвидируют свалку объемом более 1,3 тысячи кубометров
Еще 93 незаконные рекламные конструкции убрали в Нижнем Новгороде
Саровчанин осужден на 13 лет за принуждение к взятию кредитов
Подпольное казино обнаружили в караоке-баре в Сормовском районе
Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода
Два телефонных мошенника выманили у нижегородцев 919 тысяч рублей
Два катка за 55,8 млн рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород»
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 11-15 ноября
БК «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября
Тело мужчины обнаружено на стреле автокрана в Дзержинске
Первый каток открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородские лесные пожарные получили новую технику
Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей