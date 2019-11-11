Злостный неплательщик алиментов предстанет перед судом в Заволжье
34-летний житель Заволжья предстанет перед судом за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.
Как говорится в сообщении, с февраля 2015 года по сентябрь 2019 года ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей мужчина не исправился, так и не стал выплачивать алименты своему семилетнему сыну. Размер его долга на текущий момент составляет 527 тысяч рублей.
- В течение длительного времени гражданин не работал и мер к трудоустройству не принимал, денежных средств на содержание ребенка не предоставлял, - уточнили в надзорном ведомстве.
Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей». Его рассмотрит городской суд.
Ранее сообщалось, что суд взыскал почти пять миллионов рублей с неплательщика алиментов в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU