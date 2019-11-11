Злостный неплательщик алиментов предстанет перед судом в Заволжье

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-11T11:43:05+03:00

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34-летний житель Заволжья предстанет перед судом за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Как говорится в сообщении, с февраля 2015 года по сентябрь 2019 года ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей мужчина не исправился, так и не стал выплачивать алименты своему семилетнему сыну. Размер его долга на текущий момент составляет 527 тысяч рублей.

- В течение длительного времени гражданин не работал и мер к трудоустройству не принимал, денежных средств на содержание ребенка не предоставлял, - уточнили в надзорном ведомстве.

Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «неуплата средств на содержание детей». Его рассмотрит городской суд.

Ранее сообщалось, что суд взыскал почти пять миллионов рублей с неплательщика алиментов в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU