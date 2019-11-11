2019-11-11T10:52:34+03:00
Происшествия

Подпольное казино обнаружили в караоке-баре в Сормовском районе

Было изъято шесть игровых автоматов
Валентин ШАРИКОВ
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Деятельность подпольное казино была пресечена в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

В сообщении говорится, что деятельность незаконного заведения осуществлялась в 2019 году в помещении караоке-бара на улице Ефремова. Для проведения азартных игр использовались шесть игровых автоматов, которые были изъяты следователями.

- 8 ноября 2019 года следователи СК пресекли незаконную игорную деятельность, игровые автоматы изъяты, - уточнили в следкоме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр». В настоящее время расследование продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 15 октября 2019 года следователями СК была пресечена деятельность нелегального казино в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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