Подпольное казино обнаружили в караоке-баре в Сормовском районе
Деятельность подпольное казино была пресечена в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.
В сообщении говорится, что деятельность незаконного заведения осуществлялась в 2019 году в помещении караоке-бара на улице Ефремова. Для проведения азартных игр использовались шесть игровых автоматов, которые были изъяты следователями.
- 8 ноября 2019 года следователи СК пресекли незаконную игорную деятельность, игровые автоматы изъяты, - уточнили в следкоме.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр». В настоящее время расследование продолжается.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что 15 октября 2019 года следователями СК была пресечена деятельность нелегального казино в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU