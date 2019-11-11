2019-11-11T10:27:49+03:00
Общество

Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода

Этот вид физической активности помогает бороться с последствиями инсульта
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации в понедельник, 11 ноября.

Согласно полученной информации, такие сообщества открылись на базе районных территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Как пояснила председатель ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный Ольга Шумилова, во время скандинавской ходьбы задействуются все группы мышц человека. Кроме того, она способствует борьбе с последствиями инсульта, а также сплачивает нижегородцев.

- В группах мы не просто занимаемся, а общаемся и дружим, - рассказала Ольгая Шумилова.

Все подробности о месте проведения занятий и их расписании можно узнать на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, скандинавская ходьба уже несколько лет является популярным видом физической активности у нижегородских пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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