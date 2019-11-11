Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода
Клубы скандинавской ходьбы заработали во всех районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации в понедельник, 11 ноября.
Согласно полученной информации, такие сообщества открылись на базе районных территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
Как пояснила председатель ТОС квартала Энгельса и бульвара Юбилейный Ольга Шумилова, во время скандинавской ходьбы задействуются все группы мышц человека. Кроме того, она способствует борьбе с последствиями инсульта, а также сплачивает нижегородцев.
- В группах мы не просто занимаемся, а общаемся и дружим, - рассказала Ольгая Шумилова.
Все подробности о месте проведения занятий и их расписании можно узнать на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Как сообщалось ранее, скандинавская ходьба уже несколько лет является популярным видом физической активности у нижегородских пенсионеров.
ИСТОЧНИК KP.RU