2019-11-11T10:09:27+03:00
Происшествия

Два телефонных мошенника выманили у нижегородцев 919 тысяч рублей

Преступники сообщали, что родственники потерпевших якобы попали в ДТП
Валентин ШАРИКОВ
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Житель Нижнего Новгорода и уроженец Новосибирска были осуждены Автозаводским районным судом за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в понедельник, 11 ноября.

Как стало известно, в марте и апреле текущего года преступники обзванивали нижегородцев и сообщали, что их родственники якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, сбив пешехода, и просили перевести деньги на его лечение.

Своими действиями мошенники нанесли ущерб гражданам на сумму в 919 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Рассмотрев его, суд назначил 32-летнему нижегородцу наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режим, а новосибирцу – 4 года лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули нижегородку на 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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