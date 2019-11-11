2019-11-11T09:39:21+03:00
Общество

Два катка за 55,8 млн рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород»

Спортивные объекты будут работать с 15 декабря по 15 марта
Валентин ШАРИКОВ
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Два катка за 55,8 миллионов рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно обнародованным данным, дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области были размещены две заявки по выбору подрядчика, который установит две площадки массового катания людей внутри внешнего периметра безопасности стадиона «Нижний Новгород», а также осуществит техническое обслуживание объекта, его монтаж и демонтаж.

Площадь первой площадки с искусственным льдом составит 26 на 57 метров, предварительная стоимость – 25, 9 миллионов рублей. Второй каток будет больше, его площать будет равна 50 на 60 метров, а стоимость – 29,8 миллионов рублей.

Работать катки будут с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года.

Напомним, что Нижнем Новгороде уже открылся каток на стадионе "Труд" в Сормовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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