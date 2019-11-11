Два катка за 55,8 млн рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород»
Два катка за 55,8 миллионов рублей зальют возле стадиона «Нижний Новгород». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно обнародованным данным, дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области были размещены две заявки по выбору подрядчика, который установит две площадки массового катания людей внутри внешнего периметра безопасности стадиона «Нижний Новгород», а также осуществит техническое обслуживание объекта, его монтаж и демонтаж.
Площадь первой площадки с искусственным льдом составит 26 на 57 метров, предварительная стоимость – 25, 9 миллионов рублей. Второй каток будет больше, его площать будет равна 50 на 60 метров, а стоимость – 29,8 миллионов рублей.
Работать катки будут с 15 декабря 2019 года по 15 марта 2020 года.
Напомним, что Нижнем Новгороде уже открылся каток на стадионе "Труд" в Сормовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU