БК «Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу 10 ноября

СЕГОДНЯ 20:13 2019-11-10T20:13:38+03:00

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 89:85

Изменить размер текста: A A

10 ноября 2019 года в Казани прошел баскетбольный матч между «Нижним Новгородом» и местным УНИКСом. Встреча завершилась победой хозяев площадки.

Казанцы с первых же секунд начали активную игру. Болельщики не успели оглянуться, как счет уже был 7:0, однако нижегородцы быстро сравняли счет. Спустя некоторое время БК «НН» вырвался в лидеры, и в конце первого отрезка цифры на табло показывали 28:19 в пользу гостей из приволжской столицы.

Преимущество сохранялось и в начале второго отрезка. Но после середины казанцы догнали соперника, после чего команды шли практически на равных, регулярно вырывая лидерство друг у друга. Вторая четверть завершилась со счетом 42:40, а третья – 60:60.

В последнем отрезке УНИКС и «НН» продолжали идти вровень, итог встречи разрешился практически под конец. Казанцы оказались чуть быстрее и победили со счетом 89:85.

ИСТОЧНИК KP.RU