Тело мужчины обнаружено на стреле автокрана в Дзержинске

СЕГОДНЯ 19:21 2019-11-10T19:21:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 10 ноября 2019 года на одной из строительных площадок Дзержинска в Нижегородской области было найдено тело мужчины. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщает «Дзержинское телевидение», тело находилось на стреле автокрана. Ни личность, ни причины случившегося пока неизвестны.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве пассажира такси, который отказался оплачивать проезд. Трагедия произошла в Нижнем Новгороде несколько дней назад. По предварительной версии, шофер нажал на кнопку SOS, и через некоторое время на место приехала подмога в лице других таксистов. Они бросились колотить пассажира. В какой-то момент он упал на асфальт, вероятно, ударившись головой. Из-за чего впоследствии скончался. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU