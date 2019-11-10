Нижегородские лесные пожарные получили новую технику
Лесные пожарные Нижегородской области приняли новую партию спецтехники. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, поступление произошло благодаря проекту «Сохранение лесов», реализуемому в рамках нацпроекта «Экология».
По словам главы департамента лесного хозяйства Романа Воробьева, среди новых машин есть четыре пожарных автоцистерны лесного исполнения АЦ 1,6-40 на базе ГАЗ 33083.
- Автомобиль предназначен для доставки к месту лесного пожара личного состава и оборудования. Также до конца года поступит на вооружение 2 автомобиля повышенной проходимости. Расширение парка техники стало возможным благодаря выделению дополнительных средств в размере 17,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», - подчеркнул он.
Также в Нижегородской области уже началась подготовка к пожароопасному сезону 2020 года: разрабатывается план тушения пожаров и ремонтируется техника.
ИСТОЧНИК KP.RU