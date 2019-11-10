2019-11-10T15:28:34+03:00
Происшествия

Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей

На месте работают спасатели
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около полудня в воскресенье, 10 ноября, в центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о затоплении дороги в Уренском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, ЧП произошло на в 500 метрах от поселка Атазик.

Причиной стали обильные дожди, обрушившиеся на район утром. Население поселка уже обеспечено продуктами питания, вопросы медициского обеспечения и пожарной безопасности также разрешены.

- Проведен подворовый обход. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки, - уточнили в МЧС.

На месте происшествия уже работают спасатели и спецмашины.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Выксе водитель самосвала, внезапно потерявший сознание и управление, протаранил знак автобусной остановки и два припаркованных у магазина автомобиля. За рулем находился 36-летний мужчина, у которого, по словам очевидцев, случился приступ эпилепсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей
Более шести тысяч человек посетили футбольный матч «Нижний Новгород» - «Спартак-2»
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем сотрудника МВД
4-летнего Мишу Ларина искали в Нижегородской области 9 ноября
Нижегородские аграрии увеличили производство сахарной свеклы почти в полтора раза
Виртуальный концертный зал открылся в Шахунье
Молодежная экологическая акция прошла на Бору 9 ноября
Водитель самосвала устроил жуткое ДТП в Выксе из-за внезапного приступа эпилепсии
Производство льна в Нижегородской области увеличилось на 30%
Уличный художник из Москвы создает масштабное граффити в центре Нижнего Новгорода
Смотровая площадка с видом на заливные луга открылась в Красных Баках
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижегородской области в выходные
Алексей Мочкаев отстранен от должности главы Нижегородского района из-за уголовного дела
В Нижегородской области снизились цены на мясо, сахар и морковь
Кубок Европы по сумо пройдет в Дзержинске
Михаила Коняхина назначили начальником ГУ Минюста РФ по Нижегородской области
Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют со свалок Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому
Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки