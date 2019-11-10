Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-10T15:28:34+03:00

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Около полудня в воскресенье, 10 ноября, в центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о затоплении дороги в Уренском районе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, ЧП произошло на в 500 метрах от поселка Атазик.

Причиной стали обильные дожди, обрушившиеся на район утром. Население поселка уже обеспечено продуктами питания, вопросы медициского обеспечения и пожарной безопасности также разрешены.

- Проведен подворовый обход. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки, - уточнили в МЧС.

На месте происшествия уже работают спасатели и спецмашины.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в Выксе водитель самосвала, внезапно потерявший сознание и управление, протаранил знак автобусной остановки и два припаркованных у магазина автомобиля. За рулем находился 36-летний мужчина, у которого, по словам очевидцев, случился приступ эпилепсии.

ИСТОЧНИК KP.RU