Более шести тысяч человек посетили футбольный матч «Нижний Новгород» - «Спартак-2»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-10T11:29:21+03:00

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В субботу, 9 ноября 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч 22-ого тура Футбольной национальной лиги. На поле встретились одноименная команда из приволжской столицы и московский «Спартак-2».

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. На трибунах присутствовали 6 206 человек.

Как сообщает портал ТурСтат, матч между ФК «Нижний Новгород» и «Спартаком-2» попал в тройку самых посещаемых матчей 22-ого тура ФНЛ. На первом месте оказалась игра клубов «Ротор» и «Чертаново» в Волгограде, где присутствовали 14 829 зрителей. Нижегородская встреча заняла вторую позицию. На третьем месте – матч в Калининграде между «Балтикой» и «Факелом». Там находились 5 477 болельщиков.

Напомним, на сегодняшний день ФК «Нижний Новгород» занимает занимает 10 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU