2019-11-10T11:29:21+03:00
Спорт

Более шести тысяч человек посетили футбольный матч «Нижний Новгород» - «Спартак-2»

Игра прошла на нижегородском стадионе 9 ноября
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 9 ноября 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч 22-ого тура Футбольной национальной лиги. На поле встретились одноименная команда из приволжской столицы и московский «Спартак-2».

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. На трибунах присутствовали 6 206 человек.

Как сообщает портал ТурСтат, матч между ФК «Нижний Новгород» и «Спартаком-2» попал в тройку самых посещаемых матчей 22-ого тура ФНЛ. На первом месте оказалась игра клубов «Ротор» и «Чертаново» в Волгограде, где присутствовали 14 829 зрителей. Нижегородская встреча заняла вторую позицию. На третьем месте – матч в Калининграде между «Балтикой» и «Факелом». Там находились 5 477 болельщиков.

Напомним, на сегодняшний день ФК «Нижний Новгород» занимает занимает 10 место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автодорогу затопило в Уренском районе из-за сильных дождей
Проект реставрации банка Рукавишниковых в Нижнем Новгороде обойдется в семь миллионов рублей
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем сотрудника МВД
4-летнего Мишу Ларина искали в Нижегородской области 9 ноября
Нижегородские аграрии увеличили производство сахарной свеклы почти в полтора раза
Виртуальный концертный зал открылся в Шахунье
Молодежная экологическая акция прошла на Бору 9 ноября
Водитель самосвала устроил жуткое ДТП в Выксе из-за внезапного приступа эпилепсии
Производство льна в Нижегородской области увеличилось на 30%
Уличный художник из Москвы создает масштабное граффити в центре Нижнего Новгорода
Смотровая площадка с видом на заливные луга открылась в Красных Баках
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижегородской области в выходные
Алексей Мочкаев отстранен от должности главы Нижегородского района из-за уголовного дела
В Нижегородской области снизились цены на мясо, сахар и морковь
Кубок Европы по сумо пройдет в Дзержинске
Михаила Коняхина назначили начальником ГУ Минюста РФ по Нижегородской области
Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют со свалок Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому
Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки