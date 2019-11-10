2019-11-10T09:24:08+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем сотрудника МВД

Этот праздник отмечается в России 10 ноября
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем сотрудников министерства внутренних дел.

- Каждый из нас с детства помнит строчки из песни о службе, которая «и опасна, и трудна». Но только вы и ваши семьи на собственном опыте знаете истинную цену этих слов. Порой, рискуя собственной жизнью, выполняете вы свою работу, регулярно сталкиваетесь с внештатными ситуациями, требующими колоссальной самоотдачи. В вашей профессии «горячей точкой» может стать обычная квартира или дом, где приходится обезвреживать преступника или помогать людям, попавшим в беду, - подчеркнул он.

Глеб Никитин напомнил, что в истории МВД есть множество примеров героизма и отваги, а также отметил, что нижегородцы всегда отличались высочайшим профессионализмом и преданностью своему делу.

- С честью вы выполняете свой долг, постоянно повышаете свой профессиональный уровень. Без вашего труда немыслимы нормальная жизнь общества, спокойствие на улицах и чувство безопасности у граждан страны. Вы являетесь преемниками славных традиций советской милиции, боровшейся с бандитизмом в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем благодарны ветеранам, отдавшим десятилетия своей жизни служению закону! – добавил губернатор.

Он от всей души пожелал нижегородцам здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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