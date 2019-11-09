Нижегородские аграрии увеличили производство сахарной свеклы почти в полтора раза

9 Нояб. 20:24 2019-11-09T20:24:15+03:00

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Более 400 тонн сахарной свеклы было произведено в Нижегородской области с начала 2019 года. Этот показатель почти в полтора раза превышает уровень прошлого года, уточнили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Как подчеркнул глава министерства Николай Денисов, рост этой продукции позволяет увеличить производство сахара в регионе.

- В 2019 году планируется произвести 45 тысяч тонн сахарного песка, что позволит удовлетворить потребности региона в сахаре почти на 40%, - добавил он.

Также Денисов напомнил, что три года назад этот показатель был в районе 25%, и пообещал, что работа по повышению уровня обеспечения Нижегородской области собственным сахаром будет продолжена.

Напомним, за счет средств областного бюджета производителям сахарной свеклы оказываются меры господдержки в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и специализированной техники, также предоставляется несвязанная поддержка на один гектар посевных площадей и льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU