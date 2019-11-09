Виртуальный концертный зал открылся в Шахунье

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-09T18:17:44+03:00

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В пятницу, 8 ноября 2019 года, в школе искусств Шахуньи в Нижегородской области состоялось открытие виртуального концертного зала. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие прошло в рамках национального проекта «Культура», всю важность которого отметил губернатор Глеб Никитин.

- Всероссийский виртуальный концертный зал – масштабный проект, благодаря которому жители небольших городов получат возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Даже в эпоху интернета очень важна возможность разделить радость от прикосновения с искусством с другими людьми. Это дает новые возможности и в образовательной сфере, - заявил глава Нижегородской области.

В виртуальном зале жители смогут слушать концерты известных российских звезд во всех регионах страны в режиме онлайн и в записи

В концертном зале в Шахунье было проведено полное оснащение по программе «Всероссийский виртуальный концертный зал» (включая сервер для онлайн-трансляций, проектор, экран, микрофоны, систему озвучивания). Помещение обеспечили интернетом, а сотрудников обучили работе.

На торжественном открытии присутствовали заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова и глава Шахуньи Роман Кошелев. Они запустили первую трансляцию концертной программы Московской государственной академической филармонии. Первые посетители ВКЗ услышали произведения Штрауса в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова.

ИСТОЧНИК KP.RU