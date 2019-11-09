Водитель самосвала устроил жуткое ДТП в Выксе из-за внезапного приступа эпилепсии

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-09T15:38:32+03:00

Он протаранил знак автобусной остановки и два припаркованных у магазина автомобиля

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Жуткая авария произошла в минувшую пятницу, 8 ноября, в городе Выкса Нижегородской области. Водитель самосвала, внезапно потерявший сознание и управление, протаранил знак автобусной остановки и два припаркованных у магазина автомобиля.

За рулем ГАЗели находился 36-летний мужчина, у которого, по словам очевидцев, случился приступ эпилепсии. Как сообщает Выкса.рф, ЧП произошло в районе полудня на улице Академика Королева. После того, как водитель почувствовал себя плохо, он потерял сознание. После этого самосвал вылетел на обочину, где около одного из магазинов были припаркованы Citroen и Chevrolet Niva. Оба транспортных средства получили несерьезные повреждения.

Сам водитель самосвала отделался ссадиной на лбу. Прибывшие на место аварии медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU