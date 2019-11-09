2019-11-09T15:04:28+03:00
Общество

Производство льна в Нижегородской области увеличилось на 30%

Сначала года в регионе произведено 4,4 тысячи тонн льноволокна
Валерия ГРОМОВА
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По предварительным итогам уборочной кампании, которая недавно завершилась в Нижегородской области, за 2019 год в регионе было произведено 4,4 тысячи тонн льноволокна, что почти на 30% превышает уровень прошлого года.

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, льноводство является перспективным и экспортоориентированным направлением развития агропромышленного комплекса

- Возделывание льна – это хорошая возможность освоения земель северных территорий, условия которых идеально подходят для его выращивания. Сегодня это Тонкинский, Шарангский, Семеновский и Ковернинский районы области. Кроме того, в этом году производством льна начали заниматься и в центральной зоне области - в Павловском и Володарском районах, - цитирует министра пресс-служба правительства Нижегородской области.

Денисов также подчеркнул, что в будущем регион планирует и дальше развивать льноводческую отрасль, увеличивать посевные площади и развивать переработку льна. В настоящее время нижегородские предприятия поставляют льноволокно в Республику Башкортостан, Ивановскую, Костромскую, Московскую и Ярославскую области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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