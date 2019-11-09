Уличный художник из Москвы создает масштабное граффити в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-09T13:31:48+03:00

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Известный московский уличный художник Дмитрий Аске создает масштабное граффити на Октябрьской улице в центре Нижнего Новгорода. Молодой человек решил посвятить свое новое произведение взаимоотношению отцов и детей.

Дмитрий расписывает стену дома №9Б. Уличная картина, которую он рисует на площади 90 квадратных метров, скоро будет завершена. Художник назвал свое произведение «Обновление прошивки».

- Эта работа на вечную тему отцов и детей, о том, как новому поколению найти язык с родителями. И наоборот, то есть о том, как сделать так, чтобы дети и родители разговаривали на одном языке и им было интересно друг с другом общаться, - признался он в интервью телекомпании «Волга».

Кстати, в приволжской столице Дмитрий работает впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU