2019-11-09T12:19:47+03:00
Общество

Смотровая площадка с видом на заливные луга открылась в Красных Баках

Благоустройство общественного пространства проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Юлия ИСАЕВА
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В поселке Красные Баки Нижегородской области состоялось открытие смотровой площадки. Она находится на территории бывшей музея-усадьбы князя Трубецкого и была благоустроена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Теперь с обновленной площадки местные жители смогут любоваться видом на заливные луга Ветлуги. Рабочие обустроили подпорную стенку, укрепили откос и выложили брусчатку. Кроме того, там появились лавочки, фонари, урны, водопропускные лотки и ограждение. На благоустройство были потрачены 4,7 миллиона рублей.

Напомним, на днях в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. В перечень вошли 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в регионе. По словам губернатора Глеба Никитина, проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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