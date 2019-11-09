Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижегородской области в выходные

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-09T11:06:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В наступившие выходные, 9 и 10 ноября 2019 года, в Нижегородской области будет прохладная и пасмурная погода. Столбики термометров опустятся до нулевых значений.

Как сообщает сервис Яндекс.Погода, утром и в обеденные часы в субботу ожидается +1 градус, а ближе к вечеру похолодает до нуля. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до трех с половиной метров в секунду. Несмотря на «плюсовые» показатели, ощущаться температура воздуха будет как при морозе – до -5 градусов.

В воскресенье синоптики обещают пасмурное небо и южный ветер. С самого утра немного потеплеет, столбики термометров будут показывать около +2 градусов, к обеду прогреется до +4, но ощущаться будет -1. В ночь на понедельник прогнозируется +4 градуса.

На следующей неделе ожидается небольшое потепление. Днем будет до +7 градусов, ночью – до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU