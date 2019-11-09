Алексей Мочкаев уволен с поста главы Нижегородского района из-за уголовного дела

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-09T10:48:12+03:00

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В четверг, 7 ноября 2019 года, Борский городской суд отстранил Алексея Мочкаева от занимаемой должности главы Нижегородского района Нижнего Новгорода. Сейчас он находится под подпиской о невыезде в связи с расследованием уголовного дела, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Мочкаев подозревается в совершении преступления по нескольким статьям уголовного кодекса России, в том числе «Злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Следствие установило, что в прошлом году, когда Мочкаев занимал пост первого замглавы администрации Бора, он помог директору одного из муниципальных предприятий организовать преступление. Кроме того, чиновник участвовал в управлении компанией, которая осуществляет предпринимательскую деятельность, и предоставлял ей льготы со стороны МП.

Мочкаев был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент ведется расследование.

Напомним, Алексей Мочкаев был назначен исполняющим обязанности главы Нижегородского района в начале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU