В Нижегородской области снизились цены на мясо, сахар и морковь

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-09T09:13:00+03:00

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За последнюю неделю, с 28 октября по 5 ноября 2019 года, в Нижегородской области снизились цены на свинину, говядину, куриное мясо, лук, сахар и морковь. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Так, теперь нижегородцы смогут купить в магазинах свинину за 233,5 рубля за килограмм вместо 243,9 рубля. Снижение произошло на 4,3%. Также на 2,7% упала цена на сахар ( с 29,4 рубля до 28,6 рубля за килограмм). А морковь подешевела на 3,7%. Ее можно приобрести за 18,7 рубля за килограмм.

Напомним, как сообщили в Росстате, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на многие продовольственные товары отмечалось снижение цен: на рыбу, сахар, кондитерские изделия, муку, ожидаемо дешевели сезонные овощи. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».

ИСТОЧНИК KP.RU