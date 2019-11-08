2019-11-08T17:54:23+03:00
Спорт

Кубок Европы по сумо пройдет в Дзержинске

В состязаниях примут участие чемпионы и призёры Всемирных Игр, мира и Европы
Валентин ШАРИКОВ
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Кубок Европы по сумо среди мужчин и женщин пройдет в Дзержинске. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта в пятницу, 8 ноября.

Как говорится в сообщении, соревнования проводятся с 8 по 10 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока». В них примут участие 150 спортсменов из Польши, Венгрии, Эстонии, Украины, Азербайджана и России. Борцы сумо будут завоевывать награды и рейтинговые баллы для отбора на Всемирные Игры 2021 года.

Отмечается, что в состязаниях также примут участие чемпионы и призёры Всемирных Игр, мира и Европы.

Известно, что в субботу с 10 до 17 часов будут проходить предварительные, утешительные, полуфинальные поединки и поединки за бронзовые медали. В 18 часов стартует церемония открытия соревнований, с 18 до 20 часов 30 минут состоятся финальные поединки, церемония награждения и закрытие соревнований.

- На вечерней части турнира всех гостей ждёт шоу представление, финальные поединки, концертные номера, а также награждение призёров соревнований. Приглашаем всех желающих стать частью спортивного праздника по адресу: Дзержинск, микрорайон Прибрежный, Окская набережная, дом 5 «А», - уточнили в минспорта.

Напомним, что В Нижнем Новгороде прошли Всероссийские соревнования по регби-15 среди юношей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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