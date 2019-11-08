2019-11-08T14:47:59+03:00
Общество

Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»

До конца 2019 года в Нижегородской области закупят 23 комплекса «Стоматологическая помощь»
Валентин ШАРИКОВ
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Стоматологический комплекс был включен в состав «Поездов здоровья». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.

Как говорится в сообщении, для оказания всех видов стоматологической помощи в «Поездах» устанавливают лечебно-диагностические комплексы «Стоматологическая помощь» с современным оборудованием для оказания как терапевтической, так и хирургической помощи взрослым и детям. В нем размещена установка с встроенным скалером для снятия зубных отложений, аппараты для диагностики кариеса и онкоскрининга.

- Также в комплекс встроены рентгеновский аппарат, радиовизиограф и светополяризационная лампа для постановки пломб из гелиокомпозитов. Предусмотрен и паровой стерилизатор, - уточнили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в текущем году в регионе осуществляется закупка 23 таких мобильных лечебно-диагностических комплекса, часть из которых уже приступила к работе.

- Это позволяет вводить в состав поездов новые виды медпомощи и расширять охват. В 2020-м году планируется сформировать еще два «Поезда здоровья», чтобы как можно больше нижегородцев смогли пройти обследования и получить консультации врачей, - рассказала глава Нижегородской области.

Известно, что первый выезд передвижного стоматологического комплекса состоялся в село Пакали Тонкинского района в составе Северного «Поезда здоровья».

Напомним, что «Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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