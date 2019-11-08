Старшеклассников из Дзержинска отвезли на «Белое море» и в «Черную дыру»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-08T13:46:42+03:00

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Учащиеся старших классов из Дзержинска побывали на выездном экологическом урок, который прошел на объектах накопленного экологического вреда, бывшем шламонакопителе «Белое море» и свалке промышленных отходов «Черная дыра». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.

Согласно сообщению, урок, темой которого стала история ликвидация опасных объектов и способы их ликвидации, провел министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров. Так, на «Черной дыре» школьникам рассказали о способах и месте нового хранения промотходов, а на «Белом море» показали, материалы, с помощью которых ликвидируется шламонакопитель.

Министр сообщил, что по поручению губернатора Нижегородской области в регионе прорабатывается вопрос проведения регулярных экологических уроков в общеобразовательных учреждениях. В роли преподавателей будут выступать представитель областного министерства экологии.

- У школьников есть желание получать информацию об экологической ситуации в нашей области из первых уст. И сегодня мы по просьбе дзержинских старшеклассников сделали выездной урок. Это интересно и необычно. В таком формате ребята лучше запомнят информацию, потому что увидят весь процесс рекультивации своими глазами, - рассказал Денис Егоров.

Отмечается, что опыт рекультивации объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске планируется использовать при ликвидации других свалок промышленных отходов в Нижегородской области в рамках реализации национального проекта «Экология».

Напомним, что расположенные в регионе «Черная дыра», «Белое море» и полигон «Игумново» будут ликвидированы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU